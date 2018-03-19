Суд в Петербурге приговорил националиста Дацика к 3,5 года за нападение на публичный дом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Суд в Петербурге приговорил к 3,5 года колонии строгого режима националиста Вячеслава Дацика, известного по участию в боях без правил под псевдонимом Рыжий Тарзан. Его признали виновным в нападении на подпольный публичный дом в мае 2016 года.

"Дацика приговорить к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласил приговор судья Юрий Гершевский.

Выдвинутое ранее против Дацика обвинение в разбое суд переквалифицировал на статью УК РФ "Хулиганство". Его также обвинили в нарушении неприкосновенности жилища и побоях. По версии следствия, ночью 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал его работниц и их клиентов голыми на улицу и отвел в полицию.

По данным Следственного комитета, подобные действия он пытался повторить в соседнем Петроградском районе. С мая 2016 года Дацик находится под арестом.

В понедельник в Василеовистровский районный суд пришли около 20 человек - половина из них - группа поддержи Дацика, остальные - пострадавшие от его действий.

История Дацика

Участника боев без правил в первый раз задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд, признав его невменяемым, назначил Дацику лечение в Дружносельской психиатрической больнице в Санкт-Петербурге.

В 2010 году Дацик приобрел известность после того, как сбежал из психбольницы в Норвегию, где с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, однако в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

После передачи на российско-финской границе Дацика арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи, которое он совершил после побега из больницы. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, он освободился весной 2016 года.