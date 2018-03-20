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Следователи возбудили дело после стрельбы в полицейских в Петербурге

Происшествия
20 марта, 13:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, марта. /ТАСС

Подозреваемый стрелял из пистолета "Оса"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, обстрелявшего полицейских, пытавшихся проверить его автомобиль на северо-западе Петербурга. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") в отношении мужчины 1961 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в ночь на 20 марта на Коломяжском проспекте Приморского района Петербурга полицейские остановили автомобиль Hummer, проверили у водителя документы и попросили открыть багажник. Вместо этого 56-летний мужчина начал стрелять по полицейским, сотрудники правоохранительных органов сделали несколько ответных выстрелов по машине, после чего начали преследовать иномарку, которую обнаружили на улице Горной того же района, однако водитель скрылся.

По данным следователей, подозреваемый, личность которого уже установили, стрелял из пистолета "Оса". В данный момент оперативники проводят обыски в его доме, а в Hummer также обнаружили два пистолета с патронами, которые направлены на экспертизу.

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