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В Мурманске спасли одного из блокированных после взрыва газа в жилом доме

Происшествия
20 марта, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Под завалами могут оставаться два человека, в том числе ребенок

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Один из пяти человек, заблокированных в результате взрыва газа в жилом доме в Мурманске, спасен. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе, созданный на месте ЧП.

"Заблокированными остаются четыре человека", - сказал собеседник агентства. Под завалами могут находиться двое пострадавших, в том числе ребенок.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативный штаб сообщал, что в результате ЧП один человек погиб, несколько пострадали. Взрыв произошел, по предварительным данным, в 16:55 в жилом пятиэтажном доме по улице Свердлова, д. 6, к. 1. После взрыва пожара не последовало, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

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Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
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