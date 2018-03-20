В Мурманске спасли одного из блокированных после взрыва газа в жилом доме

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Один из пяти человек, заблокированных в результате взрыва газа в жилом доме в Мурманске, спасен. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе, созданный на месте ЧП.

"Заблокированными остаются четыре человека", - сказал собеседник агентства. Под завалами могут находиться двое пострадавших, в том числе ребенок.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативный штаб сообщал, что в результате ЧП один человек погиб, несколько пострадали. Взрыв произошел, по предварительным данным, в 16:55 в жилом пятиэтажном доме по улице Свердлова, д. 6, к. 1. После взрыва пожара не последовало, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.