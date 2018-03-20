К взрыву в жилом доме в Мурманске могла привести утечка газа

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Утечка газа, по предварительным данным, стала причиной взрыва в жилом доме в Мурманске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По одной из версий, к взрыву привела утечка газа. Рассматриваются и другие версии, в том числе неисправность газового оборудования", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС России сообщили, что в 16:55 мск в пятиэтажном жилом доме на улице Свердлова, 6/1, произошел взрыв газовоздушной смеси без возгорания с последующим обрушением части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи. К ликвидации последствий взрыва привлечены более 390 человек и свыше 90 единиц техники.

По данным оперативном штаба, один человек погиб. Под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок. Еще четверо жильцов остаются заблокированными в квартирах на третьем и четвертом этажах, связь с ними установлена.