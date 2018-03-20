Двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Мурманске доставили в больницы

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Двух пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Мурманске доставлили в больницы. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель Территориального центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

Он уточнил, что в результате ЧП, по данным центра, один человек погиб, трое пострадали. "Один [пострадавший доставлен] в "Севрыбу", один - в областную больницу, <...> одним пока [медики] занимаются [на месте происшествия]. Спасательные работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС России сообщили, что в 16:55 мск в пятиэтажном жилом доме на улице Свердлова, 6/1, произошел взрыв газовоздушной смеси без возгорания с последующим обрушением части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи. К ликвидации последствий взрыва привлечены более 390 человек и свыше 90 единиц техники.

По данным оперативном штаба, один человек погиб. Под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок. Еще четверо жильцов оказались заблокированными в квартирах на третьем и четвертом этажах, связь с ними установлена.