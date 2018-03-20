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СК начал проверку после взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске

Происшествия
20 марта, 19:05 UTC+3 МУРМАНСК 20, марта. /ТАСС

Следователи намерены выяснить, соблюдали ли жильцы правила безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования

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МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (СК) РФ по Мурманской области организовало доследственную проверку после взрыва бытового газа и обрушения части жилого дома в Мурманске. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК Ксения Кошелюк.

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По последним данным, в результате взрыва один человек погиб, несколько пострадали. Есть блокированные под завалом. После взрыва пожара не последовало, обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Дом построили в начале 1960-х годов, в нем проживают около 180 человек.

"Организована доследственная проверка, предварительная версия - взрыв бытового газа. На месте работают следователи, криминалисты, проводят осмотр места происшествия, создана оперативно-следственная группа. На месте руководитель следственного управления. На данный момент есть информация об одном погибшем, пострадавших вытаскивают из-под обломков", - сказала представитель СК.

Прокуратура Мурманской области также проводит проверку, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова. "Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Соблюдались ли требования безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования, в том числе будет дана оценка работы контролирующих органов, которые должны за этим следить. Будет выясняться, когда проводились проверки, насколько они были полноценны", - сказала собеседница агентства.

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Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
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