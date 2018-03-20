Версия суицида по делу о взрыве газа в жилом доме в Мурманске не рассматривается

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Официальной версией взрыва в многоквартирном доме в Мурманске является взрыв бытового газа, версию попытки суицида не рассматривают, сообщил ТАСС вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин.

"Версию суицида не рассматриваем пока. Официальная версия сейчас - это взрыв бытового газа", - сказал Тюкавин.

Как сообщалось ранее, взрыв газа в жилом доме в Мурманске произошел во вторник после полудня. В результате инцидента, по последней информации, пострадали шесть человек, двое погибли. Всех пострадавших доставили в больницу, в том числе 11-летнего ребенка.

Также спасли люди, которые в результате инцидента оказались заблокированы в своей квартире. В подъезде из-за взрыва обрушились стены и межэтажные перекрытия.

Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Всего в доме зарегистрировано 122 человека.