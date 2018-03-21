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Власти заявили, что новый инцидент в Остине не связан с недавней серией взрывов

Происшествия
21 марта, 4:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что при взрыве в южной части города ранения получил мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, он был госпитализирован

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НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Остине (штат Техас) полагают, что инцидент, имевший место в городе во вторник вечером, не связан с недавней серией взрывов. Об этом сообщается в Twitter полицейского управления города.

Ранее в Twitter местной службы скорой помощи сообщалось, что при взрыве в южной части города ранения получил мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, он был госпитализирован. Стражи порядка скорректировали эту информацию. Они указали, что "детонации посылки не было". "Предмет в посылке был не бомбой, а, скорее, зажигательным устройством", - уточнили в полиции.

"На данный момент у нас нет причин полагать, что этот инцидент имеет отношение к предыдущим бомбам в посылках", - подчеркнули в управлении.

В Twitter американского Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, которое участвует в расследовании, также сообщается, что сработало некое зажигательное устройство и пострадал один человек. Сотрудники бюро тоже указали, что инцидент, вероятнее всего, не связан с недавними взрывами.

Серия взрывов

Ранее в текущем месяце в Остине имели место уже четыре взрыва. Погибли два человека и были ранены четверо. В трех случаях взрывные устройства находились в посылках, которые находили у своих домов местные жители. В одном случае сработала бомба, снабженная растяжкой.

Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx Corp. (FedEx) в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке. Позже в Остине была найдена еще одна похожая бомба. Она не сдетонировала.

В расследовании произошедшего участвует ФБР. Согласно одной из версий, имевшие место взрывы могут быть связаны. За помощь в поимке злоумышленника ФБР объявило награду в размере $100 тысяч, а губернатор Техаса Грег Эбботт - дополнительно 15 тысяч.

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