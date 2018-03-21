МЧС дополнительно проверит дома в Мурманске после ЧП со взрывом газа

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Мурманской области планирует провести дополнительные проверки обеспечиваемых бытовым газом жилых домов в городе после ЧП, которое произошло во вторник. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала "Россия 1" начальник регионального главка МЧС Владимир Гусев.

В результате взрыва бытового газа, который произошел 20 марта в жилом доме в Мурманске, погибли два человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

"[МЧС планирует] дополнительные проверки всех домов, которые обеспечиваются газом, я думаю, дополнительные инструктажи. Постараемся разработать систему памяток при пользовании газовыми приборами, но это будет все уже после того, как будет проведено полностью расследование и выяснены истинные причины происшествия", - сказал Гусев.