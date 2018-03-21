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Взрыв газа в жилом доме в Мурманске повредил шесть квартир

Происшествия
21 марта, 7:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Пока что 27 жителей дома находятся в пунктах временного размещения или у родственников

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© Лев Федосеев/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Шесть квартир, по уточненным данным, оказались повреждены в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Мурманской области.

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Пострадавшие при взрыве газа в Мурманске находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

"В результате взрыва повреждены шесть квартир, остальные не пострадали", - сказал собеседник агентства. Всего в трехподъездном доме 60 квартир, в которых зарегистрированы 180 человек.

Жители второго и третьего подъездов вернулись в свои квартиры. 27 человек, проживавших в первом подъезде, находятся в пункте временного размещения и у родственников. "В пункте временного размещения на базе общежития остаются 11 человек, в том числе ребенок. 16 человек - у родственников и знакомых", - уточнил представитель ГУ МЧС.

На месте происшествия завершены работы по демонтажу поврежденных нависающих строительных конструкций, уборке, вывозу обломков конструкций здания и мусора.

Из Санкт-Петербурга в Мурманск в среду вечером прибудут специалисты МЧС с мобильным диагностическим комплексом "Стрела-П". С его помощью проведут детальную оценку состояния поврежденной части дома.

В результате взрыва бытового газа, произошедшего накануне вечером в жилом доме в Мурманске, погибли два человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Как уточнили ТАСС в оперативном штабе, трое пострадавших находятся в больнице. Еще одному помощь была оказана амбулаторно.

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Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
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