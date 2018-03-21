Полиция возбудила уголовное дело после отравления жителей цыганского поселка под Тамбовом

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следственное управление УМВД по Тамбовской области возбудило уголовное дело из-за отравления 23 жителей поселка Калиничи Тамбовского района, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального управления.

Ранее сообщалось, что более 20 человек, среди которых девять детей, госпитализировали с признаками отравления. По данным Едино-диспетчерской службы (ЕДДС) района, люди, предположительно, отравились при вскрытии баллонов с сернистым ангидридом.

"Возбуждено... уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". При проведении демонтажа баллона с неизвестным веществом произошла утечка", - сказали в пресс-службе управления.

Поселок Калиничи является местом компактного проживания цыган. По одной из версий, предполагается, что местные жители привезли в поселок баллоны для сдачи в металлолом, срезали с них вентели, после чего почувствовали себя плохо.