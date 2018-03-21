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Полиция возбудила уголовное дело после отравления жителей цыганского поселка под Тамбовом

Происшествия
21 марта, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В региональном управлении МВД сообщили, что дело завели по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следственное управление УМВД по Тамбовской области возбудило уголовное дело из-за отравления 23 жителей поселка Калиничи Тамбовского района, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального управления.

Ранее сообщалось, что более 20 человек, среди которых девять детей, госпитализировали с признаками отравления. По данным Едино-диспетчерской службы (ЕДДС) района, люди, предположительно, отравились при вскрытии баллонов с сернистым ангидридом.

"Возбуждено... уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". При проведении демонтажа баллона с неизвестным веществом произошла утечка", - сказали в пресс-службе управления.

Поселок Калиничи является местом компактного проживания цыган. По одной из версий, предполагается, что местные жители привезли в поселок баллоны для сдачи в металлолом, срезали с них вентели, после чего почувствовали себя плохо.

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