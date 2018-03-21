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Число жертв взрыва газа в жилом доме в Мурманске выросло до трех

Происшествия
21 марта, 11:21 дата обновления: 21 марта, 11:49 UTC+3

В больнице скончался один из пострадавших

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© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Мурманске выросло до трех, сообщил ТАСС руководитель регионального центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

"Умер мужчина в областной больнице от травм, не совместимых с жизнью", - сказал он.

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Рогалев добавил, что скончавшемуся мужчине было 34 года. По его словам, пациента доставили в больницу накануне в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв газа произошел в жилом доме Мурманска во вторник вечером, в результате произошло обрушение конструкций со второго по пятый этаж. Ранее сообщалось, что один человек погиб на месте ЧП, еще одна пострадавшая скончалась вскоре после взрыва, четверых пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами после извлечения из-под завалов.

По данным Рогалева, одного из пострадавших уже выписали, еще один находится в больнице "Севрыба", у него сильные ожоги, состояние тяжелое. Третий пострадавший - ребенок, доставленный в областную больницу, как сообщили ранее в медучреждении, остается в реанимации в стабильном состоянии.

Следователи СУ СКР возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг ненадлежащего качества. Всего к ликвидации ЧС привлекались силы и средства в составе 423 человек и 83 единицы техники, сообщили в МЧС.

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