Пострадавший при взрыве газа в Мурманске 11-летний ребенок находится в реанимации

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Ребенок, доставленный вчера в больницу Мурманска после взрыва газа в жилом доме, остается в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в Мурманской областной больнице.

"Пострадавший ребенок находится в реанимации в стабильном состоянии", - сказали в медучреждении. В реанимации остаются и другие пострадавшие.

Взрыв газа произошел в жилом доме Мурманска во вторник вечером, обрушились конструкции со 2 по 5 этаж. Один человек погиб на месте, еще одна пострадавшая скончалась вскоре после взрыва, четверо пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.

Следователи СУ СКР возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг ненадлежащего качества. Всего к ликвидации ЧС привлекали 423 человека и 83 единицы техники, сообщили в МЧС.