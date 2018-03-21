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СК переквалифицировал дело по факту взрыва газа в жилом доме в Мурманске

Происшествия
21 марта, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Следователи и криминалисты назначили техническую экспертизу для установления причины взрыва

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Мурманске в связи с увеличением числа жертв. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

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© Лев Федосеев/ТАСС

Взрыв газа в жилом доме в Мурманске повредил шесть квартир

"Уголовное дело по факту обрушения дома в Мурманске переквалифицировано на ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщает ведомство в Telegram-канале.

На месте происшествия следователи и криминалисты изъяли элементы электронного и газового оборудования, для установления причины взрыва назначили техническую экспертизу.

Ранее уголовное дело возбудили по ч. 2 данной статьи - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
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