СК переквалифицировал дело по факту взрыва газа в жилом доме в Мурманске

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Мурманске в связи с увеличением числа жертв. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Уголовное дело по факту обрушения дома в Мурманске переквалифицировано на ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщает ведомство в Telegram-канале.

На месте происшествия следователи и криминалисты изъяли элементы электронного и газового оборудования, для установления причины взрыва назначили техническую экспертизу.

Ранее уголовное дело возбудили по ч. 2 данной статьи - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".