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Школа в Курганской области, где детей обстреляли из пневматики, охранялась дистанционно

Происшествия
21 марта, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

По данным Росгвардии, кнопка тревожной сигнализации, установленная в учебном заведении, при данном ЧП не нажималась, хотя была исправна

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Охрана школы № 15 в Шадринске Курганской области, где детей обстреляли из пневматического пистолета, осуществлялась частным охранным предприятием дистанционно, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального отдела Росгвардии.

"Охрана данного образовательного учреждения осуществляется одной из частных охранных организаций дистанционно, в виде тревожной кнопки", - уточнили в пресс-службе.

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Причиной стрельбы в школе Шадринска мог стать конфликт между учениками

Прокуратура и СК проводят проверки инцидента со стрельбой в школе Шадринска

В Росгвардии добавили, что кнопка тревожной сигнализации, установленная в школе, при данном ЧП не нажималась, хотя была исправна, что было подтверждено 31 января 2018 года в ходе внеплановой проверки частного охранного предприятия.

"Установлено, что выстрелы произведены из (пневматического) пистолета Borner PM-X, калибр 4,5 мм. Согласно сертификату соответствия, такой пистолет приобретается без лицензии, и по закону "Об оружии" регистрации не подлежит", - подчеркнули в региональном отделе Росгвардии.

Об инциденте

По данным областной прокуратуры, ученица седьмого класса на уроке произвела выстрелы по одноклассникам из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу. На момент ЧП учитель отошел в медицинский кабинет с другим учеником. Один из школьников был доставлен в больницу, в пресс-службе администрации Шадринска отмечали, что ни один ребенок серьезно не пострадал.

Причиной инцидента, по данным прокуратуры региона, мог стать конфликт между учениками. Ведомство сейчас проводит проверку для выяснения подробностей случившегося, следственное управление СК РФ по региону также проводит проверку.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил специально созданной региональной рабочей группе разобраться в произошедшем. Группу возглавила региональный детский омбудсмен Алена Лопатина. Она отмечала, что сейчас опрашиваются очевидцы произошедшего.

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