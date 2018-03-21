Детский омбудсмен Кузнецова едет в Курган, чтобы разобраться в причинах ЧП в школе

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направляется в Курган, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия в местной школе, где 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета. Об этом Кузнецова сообщила в социальной сети Facebook.

"ЧП в Кургане. Снова стрельба в школе. Еду лично разобраться в ситуации: почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу, кто не заметил конфликт, почему не сделаны выводы из последних происшествий?", - написала детский омбудсмен. Она пообещала представить после возвращения "комплекс мер по профилактике таких трагедий".

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ ТАСС сообщили, что семеро учеников школы № 15 города Шадринска Курганской области в среду пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета. По данным полиции, стрельбу вела девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу. Она произвела несколько выстрелов, в результате которых семь учащихся 7 класса получили синяки и ссадины.