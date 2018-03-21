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МЧС отложило до вечера обследование дома в Мурманске, где произошел взрыв газа

Происшествия
21 марта, 16:45 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, марта. /ТАСС

Задержка связана с тем, что специалисты с техникой для обследования технического состояния дома еще находятся на пути, пояснили в региональном ГУ МЧС

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МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Начало обследования частично разрушенной при взрыве газа жилой пятиэтажки на улице Свердлова в Мурманске отложили до вечера. Как сообщили в среду ТАСС в региональном ГУ МЧС, специальную технику для обследования - аппаратно-программный диагностический комплекс "Стрела-П" - доставляют в Мурманск из Петрозаводска.

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© Лев Федосеев/ТАСС

Взрыв газа в жилом доме в Мурманске повредил шесть квартир

"Специалисты с техникой для обследования технического состояния дома еще находятся на пути в Мурманск, прибытие ожидается вечером, после завершения рабочего дня", - уточнили в ведомстве.

По данным управления, заказчиком обследования дома выступает администрация города. Как ранее сообщали в администрации Мурманска, после обследования дома власти примут решение о возможности восстановления подъезда.

Сейчас на месте работают следователи регионального СУ СК РФ, спасатели помогают жильцам поврежденного подъезда забрать из квартир вещи первой необходимости и документы. Коммунальные службы продолжают очистку территории от обломков и мусора.

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Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
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