Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК просит арестовать сотрудников ФСБ и ГУ МВД по подозрению в получении 6 млн руб. взятки

Происшествия
21 марта, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Материалы о заключении поступили в суд

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание Следственного комитета РФ в Москве

Здание Следственного комитета РФ в Москве

© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следственные органы ходатайствуют перед военным судом об аресте сотрудников ФСБ России и замначальника управления внутренних дел по СВАО ГУ МВД России по Москве, подозреваемых в получении взятки в 6 млн рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет.

"В настоящее время материалы о заключении подозреваемых под стражу поступили в суд и будут рассмотрены в ближайшее время", - сказала представитель суда.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, военным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении военнослужащих управления "М" ФСБ России В. Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ России Н. Комарова, заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Ю. Васильева по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка в особо крупном размере"), а также в отношении граждан А. Сеидова и А. Караева по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

Как отметил собеседник агентства, Безруков, Комаров и Васильев сформировали группу для получения взятки в особо крупном размере от Сеидова и Караева за совершение в пользу представляемых ими иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, действий, связанных с постановкой их на миграционный учет. По словам источника, Комаров взял на себя обязательство по непосредственному получению денег от взяткодателей, Безруков за счет авторитета занимаемой должности и иных возможностей сотрудника ФСБ должен был осуществлять общее покровительство и попустительство по службе, гарантируя безопасность организованной группы, Васильев организовал оформление иностранных граждан на миграционный учет. С декабря 2017 года по настоящее время они получили от Сеидова и Караева взятку в особо крупном размере в сумме более 6 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
6
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов