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Врачи выписали из больницы трех пострадавших в ДТП под Воронежем

Происшествия
21 марта, 18:13 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 21, марта. /ТАСС

Один гражданин Армении остается в крайне тяжелом состоянии

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ВОРОНЕЖ, 21 марта. /ТАСС/. Трех пострадавших в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса из Армении в Воронежской области выписали из больницы в четверг. В стационаре остаются еще шесть человек, сообщил ТАСС заместитель главного врача регионального Центра медицины катастроф Геннадий Балабанов.

ДТП произошло во вторник, примерно в 09:00 мск, на 673-м кмтрассы М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области. Столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ереван - Москва, и фура, направлявшаяся из Петербурга в Ростов-на-Дону. Погибли двое: водители пассажирского автобуса и фуры, еще девять человек госпитализировали в Павловскую районную больницу с разными травмами.

"Вчера пострадавших было девять человек, сегодня осталось шестеро. Потому что троих врачи выписали из Павловской райбольницы", - сказал Балабанов.

По его словам, один гражданин Армении, который в ДТП получил открытую черепно-мозговую травму, остается в крайне тяжелом состоянии. "Вчера по телемедицине консультировал главный штатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ, он дал рекомендации, которые все выполнены, но состояние пострадавшего остается крайне тяжелым", - добавил заместитель главного врача.

Полиция ранее возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ из-за нарушения правил дорожного движение и эксплуатации транспортного средства. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу движения.

Всего в автобусе находились 53 человека: три водителя и 50 пассажиров, которые направлялись в Москву на заработки. Все пассажиры, не получившие травм, во вторник на попутном транспорте продолжили путь в Москву.

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