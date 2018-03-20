Полиция отправила рейсовым автобусом 16 пассажиров, попавших в ДТП под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции отправили из Павловска в Москву первых 16 пассажиров, которые ехали в столицу России из Армении, но попали в ДТП в Воронежской области. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы регионального ГУ МВД Елена Подтынных.

"Сотрудники полиции отправляют на рейсовом автобусе первых 16 пассажиров, которые попали в ДТП утром в Павловском районе. В проходящем рейсовом пассажирском автобусе свободны 16 мест. На месте в Павловске следующего автобуса ожидают еще 24 человека", - сказала Подтынных.

ДТП произошло во вторник около 9:00 мск на 673-м км трассы М-4 "Дон", где столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Армении в Москву, и грузовик, направлявшийся из Санкт-Петербурга в сторону Ростова. Погибли один из двух водителей пассажирского автобуса и водитель грузовика, еще восемь пассажиров доставили в Павловскую центральную районную больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 50 человек. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителя автобуса на встречную полосу движения.

Ранее сообщалось, что десять пассажиров забрали родственники, проживающие недалеко от места аварии в Воронежской области. Все остающиеся в Павловском районе пассажиры автобуса получили горячее питание и размещены в мини-гостиницах вдоль трассы М-4 "Дон".