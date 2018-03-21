Столичные спасатели завершили работы на месте обрушения дома в центре Москвы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спасатели завершили работы на месте, где обрушился фасад здания в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в среду в ГУ МЧС России по Москве.

"Пожарно-спасательными подразделениями было проведено обследование здания и поиск возможных пострадавших с привлечением кинологической службы. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Работы на месте ЧП завершены, добавили в столичном главке.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошло частичное обрушение выселенного ветхого здания на Трубной улице, д. 31, которое находится на реконструкции. Площадь обрушения составила около 80 кв. метров - обрушился частично третий этаж и кровля здания. В результате ЧП повреждены четыре автомобиля, которые припарковали около дома.