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Состояние самого "тяжелого" из пострадавших при взрыве газа в Мурманске стабилизировалось

Происшествия
22 марта, 9:52 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 22, марта. /ТАСС

Он пока остается в отделении реанимации

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МУРМАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Состояние мужчины, получившего наиболее тяжелые травмы при взрыве газа в пятиэтажке на улице Свердлова в Мурманске, стабилизировалось. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель медсанчасти "Севрыба", где находится пострадавший.

"Состояние пострадавшего стабильно тяжелое, он находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.

В среду в "Севрыбе" ТАСС сообщали об очень тяжелом состоянии пострадавшего и угрозе для его жизни.

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Как сообщили в четверг ТАСС в приемной главврача Мурманской областной больницы, 11-летний мальчик, также пострадавший при взрыве, остается в реанимации в стабильном состоянии. "Ребенок находится в реанимации, но состояние стабильное, без изменений за последние сутки", - сказали в больнице.

Взрыв газа произошел вечером 20 марта. Произошло обрушение конструкций со второго по пятый этажи, разрушены шесть квартир, в той или иной степени пострадали все 20 квартир в первом подъезде. На месте погиб мужчина 1969 года рождения, позже скончались еще два человека. Одного пострадавшего выписали из больницы на следующий день после взрыва, двое остаются в больницах.

Следователи в среду заявили, что приоритетной версией взрыва сейчас является умышленное повреждение газового оборудования одним из жильцов подъезда.

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Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
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