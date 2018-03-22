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Установлен подозреваемый по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в Мурманске

Происшествия
22 марта, 16:19 дата обновления: 22 марта, 16:51 UTC+3
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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следователи установили подозреваемого по делу о взрыве газа в доме в Мурманске. Им оказался 19-летний местный житель, проживавший на последнем этаже. По данным СК, он осознавал, что из-за его действий могут погибнуть люди.

По версии следствия, подозреваемый в одной из квартир дома 6/1 по улице Свердлова в Мурманске умышленно включил конфорки газовой плиты, перерезал шланг газопровода и зажег огонь.

"На данный момент подозреваемый находится в больнице", - добавили в СК.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Умышленное причинение смерти двум и более лицам, совершенное общеопасным способом").

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Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
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