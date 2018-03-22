Эксперты признали безопасными для проживания два подъезда дома в Мурманске

МУРМАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Два подъезда дома на улице Свердлова в Мурманске, где 20 марта взорвался газ, безопасны для проживания. Об этом сообщил в четверг журналистам Денис Канцель, инженер проводящего обследование дома ФГБУ "Испытательная пожарная лаборатория по городу Санкт-Петербургу".

"Визуально мы видим, что критических разрушений нет, проживание граждан безопасно", - сказал он.

Однако решение по дальнейшему использованию здания примут на основе более глубокого обследования. "Уже на основании аппаратно-программных измерений будет понятно, где наиболее подверглись разрушению несущие конструкции здания, далее будет приниматься решение о проведение инструментального дообследования и о возможности дальнейшего использования здания", - сказал эксперт.

Для обследования используют аппаратно-программный диагностический комплекс "Стрела-П". Он включает пять сейсмодатчиков, программное компьютерное обеспечение и другое оборудование и способен выявлять скрытые дефекты здания, в первую очередь в несущих конструкциях. Обследование может занять до трех суток.

При этом жильцы двух подъездов уже находятся в своих квартирах. Жители квартир разрушенного взрывом подъезда пока проживают в основном у родных, еще 11 человек, по данным администрации города, живут в пункте временного размещения. Вернуться в свои квартиры они смогут только после восстановительных работ и ремонта, если обследование признает дом пригодным к восстановлению.

Следователи в среду заявили о том, что приоритетной версией взрыва сейчас является умышленное повреждение газового оборудования одним из жильцов подъезда.