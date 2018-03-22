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В Мурманске специалисты приступили к обследованию поврежденного при взрыве газа дома

Происшествия
22 марта, 10:18 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 22, марта. /ТАСС

Вернуться в свои квартиры жильцы смогут после восстановительных работ и ремонта

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МУРМАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Специалисты приступили к обследованию дома на улице Свердлова в Мурманске, поврежденного при взрыве газа. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС, начать обследование планировали еще в среду, но техника, доставляемая из Петрозаводска, задержалась в пути.

"Началось обследование пострадавшего при взрыве подъезда", - сказали в ведомстве.

Для обследования используется аппаратно-программный диагностический комплекс "Стрела-П". Жильцы квартир пострадавшего подъезда пока проживают, в основном, у родных, еще 11 человек, по данным администрации города, живут в пункте временного размещения. Вернуться в своих квартиры они смогут только после восстановительных работ и ремонта, если дом признают пригодным к восстановлению.

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Взрыв газа произошел вечером 20 марта. Произошло обрушение конструкций со второго по пятый этажи, разрушены шесть квартир, в той или иной степени пострадали все 20 квартир в первом подъезде. На месте погиб мужчина 1969 года рождения, позже скончались еще два человека. Одного пострадавшего выписали из больницы на следующий день после взрыва, двое остаются в больницах в реанимации, их состояние стабильное.

Следователи в среду заявили о том, что приоритетной версией взрыва сейчас является умышленное повреждение газового оборудования одним из жильцов подъезда.

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