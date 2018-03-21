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СК назвал умышленное повреждение оборудования приоритетной версией взрыва газа в Мурманске

Происшествия
21 марта, 18:20 UTC+3 МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В результате происшествия погибли три человека

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Приоритетной версией взрыва газа в жилом доме в Мурманске, где погибли три человека, является умышленное повреждение газового оборудования. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

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"По указанию и. о. руководителя СУ СК России по Мурманской области Андрея Ефремова следствием отрабатываются все версии произошедшего ЧП. В качестве приоритетной рассматривается версия об умышленном повреждении газового оборудования в жилом помещении, ставшем эпицентром взрыва, со стороны проживающего в нем лица", - сообщили в СК.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Свердлова в Ленинском округе Мурманска произошел вечером 20 марта. В результате обрушились конструкции со второго по пятый этаж, разрушены шесть квартир, в той или иной степени пострадали все 20 квартир в первом подъезде. На месте погиб мужчина 1969 года рождения, позже умерди еще два пострадавших. Одного из них выписали из больницы на следующий день после взрыва, еще двое находятся в реанимации, по последним данным, состояние одного из них оценивают как крайне тяжелое.

Ранее уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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