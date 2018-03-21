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Мурманские волонтеры откроют три точки сбора вещей для пострадавших от взрыва в жилом доме

Общество
21 марта, 16:09 UTC+3 МУРМАНСК

Администрация города и добровольцы формируют общий список пострадавших, которым требуется помощь

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МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/ Мурманские волонтеры совместно с городскими властями начали формировать списки пострадавших, которым требуется помощь после взрыва газа в жилой пятиэтажке. Добровольцы откроют несколько точек сбора вещей, куда горожане смогут пожертвовать одежду и предметы быта, рассказала ТАСС руководитель волонтерской группы Алена Лянгазова.

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"Уже согласовано три точки в трех районах города, набрана команда волонтеров, люди, которые будут работать как на точках сбора, так и на общем складе, сортировать вещи. Люди уже предлагают одежду, обувь, постельное белье, подушки, одеяла, посуду, мебель и бытовую технику", - рассказала собеседница агентства.

Как уточнила Алена Лянгазова, сейчас администрация и волонтерская группа формируют общий список пострадавших, которым требуется помощь. Добровольцы уже оказывают поддержку родственникам 20-летней девушки, которая погибла в результате взрыва. По словам Лянгазовой, погибшая была родом из города Никель, в Мурманске училась и занималась репетиторством.

"Мы общаемся с ее родственниками. Оказываем психологическую поддержку, решаем какие-то организационные моменты, уже получили реквизиты, сегодня будем запускать финансовый сбор, потому что пожилые мама и папа, она [была] единственным ребенком в семье", - рассказала ТАСС координатор волонтерской группы.

Как сообщалось ранее, в пункте временного размещения остаются три семьи из поврежденных взрывом квартир. В среду утром местные СМИ сообщили, что в предоставленном помещении нет отопления, однако в городской администрации эту информацию опровергли. "Там нормальный тепловой контур, батареи стоят современные, работают, жалоб не поступало", - рассказали ТАСС в мэрии Мурманска.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Свердлова в Ленинском округе Мурманска произошел вечером 20 марта. В результате обрушились конструкции со второго по пятый этаж, разрушились шесть квартир, в той или иной степени пострадали все 20 квартир в первом подъезде. На месте погиб мужчина 1969 года рождения, позже умерли еще два пострадавших. Одного из них выписали из больницы на следующий день после взрыва, еще двое находятся в реанимации, по последним данным, состояние одного оценивают как крайне тяжелое.

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Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
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