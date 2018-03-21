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Пострадавшим от ЧП в Мурманске предоставят коммунальные квартиры и комнаты в общежитиях

Происшествия
21 марта, 12:51 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, марта. /ТАСС

Глава администрации города Андрей Сысоев отметил, что в пункте временного размещения находятся 11 человек

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МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Жильцам пятиэтажного дома в Ленинском округе Мурманска, чьи квартиры пострадали накануне при взрыве газа, предоставят жилье на постоянной основе в коммунальных квартирах и общежитиях, сообщил ТАСС глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

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© Лев Федосеев/ТАСС

Взрыв газа в жилом доме в Мурманске повредил шесть квартир

"По закону город им [пострадавшим] должен предоставить жилые помещения маневренного фонда из расчета 6 кв. м на человека по их заявлению. Такой фонд у нас есть. Это коммунальные квартиры, комнаты в общежитиях", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что сейчас в пункте временного размещения находятся 11 человек.

"Сейчас там три семьи, 11 человек, из них один ребенок. Они будут находиться в пункте столько времени, сколько им необходимо. Если техническая комиссия примет решение, что пострадавший дом можно восстановить, то жители вернутся в свои квартиры. Однако говорить об этом пока рано", - сказал Сысоев, отметив, что эксперты уже приступили к оценке технического состояния дома.

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Пострадавший при взрыве газа в Мурманске 11-летний ребенок находится в реанимации

Угрозы жизни ребенку, госпитализированному после взрыва газа, нет. Об этом сообщили в среду ТАСС в приемной главврача Мурманской областной больницы. "Ребенок находится в реанимации, но угрозы жизни нет", - сказали в медучреждении.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Мурманске на улице Свердлова произошел вечером 20 марта, обрушились конструкции со второго по пятый этаж. По последним данным, ЧП унесло жизни трех человек - один скончался на месте происшествия, еще двое - в больнице. Одного пострадавшего уже выписали, еще двое остаются в медучреждениях.

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