Власти Мурманска выплатят по 100 тыс. рублей жильцам подъезда, пострадавшего от взрыва

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Администрация Мурманска выплатит по 100 тыс. рублей на неотложные нужды владельцам квартир в подъезде многоквартирного дома, в котором во вторник произошел взрыв газа, сообщил ТАСС глава администрации города Андрей Сысоев.

"Предварительно размер компенсации составит в районе 100 тыс. рублей на одну квартиру пострадавшего подъезда. Это будет не компенсация, и не материальная помощь. Это будут выплаты на неотложные нужды, например, на закупку предметов быта, одежды, на восстановление документов. На первостепенные нужды", - сказал Сысоев.

Он отметил, что пострадавшие для получения выплаты должны написать заявление. "Думаю, после завершения всех бюрократически процедур выплаты начнутся уже со следующей недели. Пока не оценивали сколько человек нуждаются в помощи, так как нужно установить число собственников. Если, например, в квартире три собственника, то 100 тыс. рублей будет распределено между ними", - пояснил Сысоев.

Он также добавил, что в подъезде в результате взрыва и обрушения стен и перекрытий пострадали практически все квартиры "в той или иной степени". "Восстанавливать стены будет муниципалитет за свой счет", - отметил глава администрации.

В свою очередь в пресс-центре городской администрации сообщили, что вопрос компенсаций и предоставления жилья горожанам власти областного центра решат в среду на встрече с жителями. "Вопрос компенсации будет решен на встрече с жильцами, встречу планируется провести в среду в 17:00 - 17:30", - сказали в администрации, добавив, что всех нуждающихся пока разместили в пункте временного размещения в одном из городских общежитий.

Как сообщил в среду замначальника регионального главка МЧС России Олег Романенко, компенсации полагаются взамен утраченного при ЧП имущества, жилье оставшимся без квартир гражданам предоставят из маневренного фонда города.

Взрыв газа в жилом доме в Мурманске произошел во вторник вечером, обрушились конструкции со второго по пятый этаж.

Один из четырех пострадавших уже выписан из больницы, сообщил ТАСС в среду руководитель территориального центра медицины катастроф Виктор Рогалев. "Один пострадавший выписался из городской больницы", - сказал Рогалев, не приведя подробностей. По его словам, другой пострадавший при взрыве, доставленный в областную больницу 34-летний мужчина, находится в крайне тяжелом состоянии. Еще один пострадавший находится в больнице "Севрыба", у него сильные ожоги, состояние тяжелое. Ребенок, доставленный в областную больницу, остается в реанимации в стабильном состоянии, сообщили ранее ТАСС в больнице.