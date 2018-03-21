Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Мурманска выплатят по 100 тыс. рублей жильцам подъезда, пострадавшего от взрыва

Происшествия
21 марта, 11:25 дата обновления: 21 марта, 11:33 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, марта. /ТАСС

Глава администрации города Андрей Сысоев добавил, что это будут выплаты на неотложные нужды, а не компенсация или материальная помощь

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Администрация Мурманска выплатит по 100 тыс. рублей на неотложные нужды владельцам квартир в подъезде многоквартирного дома, в котором во вторник произошел взрыв газа, сообщил ТАСС глава администрации города Андрей Сысоев.

Галерея
10 фото
© Лев Федосеев/ТАСС

Взрыв газа в жилом доме в Мурманске повредил шесть квартир

"Предварительно размер компенсации составит в районе 100 тыс. рублей на одну квартиру пострадавшего подъезда. Это будет не компенсация, и не материальная помощь. Это будут выплаты на неотложные нужды, например, на закупку предметов быта, одежды, на восстановление документов. На первостепенные нужды", - сказал Сысоев.

Он отметил, что пострадавшие для получения выплаты должны написать заявление. "Думаю, после завершения всех бюрократически процедур выплаты начнутся уже со следующей недели. Пока не оценивали сколько человек нуждаются в помощи, так как нужно установить число собственников. Если, например, в квартире три собственника, то 100 тыс. рублей будет распределено между ними", - пояснил Сысоев.

Он также добавил, что в подъезде в результате взрыва и обрушения стен и перекрытий пострадали практически все квартиры "в той или иной степени". "Восстанавливать стены будет муниципалитет за свой счет", - отметил глава администрации.

Смотрите также

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Мурманске выросло до трех

Пострадавший при взрыве газа в Мурманске 11-летний ребенок находится в реанимации

МЧС дополнительно проверит дома в Мурманске после ЧП со взрывом газа

В свою очередь в пресс-центре городской администрации сообщили, что вопрос компенсаций и предоставления жилья горожанам власти областного центра решат в среду на встрече с жителями. "Вопрос компенсации будет решен на встрече с жильцами, встречу планируется провести в среду в 17:00 - 17:30", - сказали в администрации, добавив, что всех нуждающихся пока разместили в пункте временного размещения в одном из городских общежитий.

Как сообщил в среду замначальника регионального главка МЧС России Олег Романенко, компенсации полагаются взамен утраченного при ЧП имущества, жилье оставшимся без квартир гражданам предоставят из маневренного фонда города.

Взрыв газа в жилом доме в Мурманске произошел во вторник вечером, обрушились конструкции со второго по пятый этаж. 

Один из четырех пострадавших уже выписан из больницы, сообщил ТАСС в среду руководитель территориального центра медицины катастроф Виктор Рогалев. "Один пострадавший выписался из городской больницы", - сказал Рогалев, не приведя подробностей. По его словам, другой пострадавший при взрыве, доставленный в областную больницу 34-летний мужчина, находится в крайне тяжелом состоянии. Еще один пострадавший находится в больнице "Севрыба", у него сильные ожоги, состояние тяжелое. Ребенок, доставленный в областную больницу, остается в реанимации в стабильном состоянии, сообщили ранее ТАСС в больнице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мурманская область Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Прокуратура и СК проводят проверки инцидента со стрельбой в школе Шадринска
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Британский посол в Москве не будет участвовать во встрече в МИД РФ по Солсбери
6
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов