Экспертизу подъезда дома в Мурманске, где взорвался газ, отложили до 22 марта

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Экспертизу технического состояния подъезда жилого дома в Мурманске, где накануне произошел взрыв газа, повлекший обрушение перекрытий и стен, отложили до 22 марта из-за того, что не прибыло нужное оборудования. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Специалисты МЧС намереваются проверить подъезд аппаратно-программным диагностическим комплексом "Стрела- П", чтобы выяснить возможность восстановления здания. "Оборудование прибудет поздно, скорее всего ночью. Экспертиза будет проводиться, вероятнее всего, в четверг [22 марта]", - сказал собеседник агентства.

Также в среду глава администрации Мурманска Андрей Сысоев провел встречу с жильцами квартир разрушенного подъезда. Перед встречей он сообщил журналистам, что в подъезде повреждены все квартиры, и никто не сможет проживать в них, пока не завершится ремонт. "В этом подъезде до окончания ремонтных работ проживать никто не сможет <...> Мы обязаны всем предоставить <...> жилое помещение из расчета 6 кв. м на человека", - сказал он.

Сысоев добавил, что жильцы второго и третьего подъездов, не поврежденных взрывом, смогут проживать в своих квартирах, так как техническая комиссия сделала вывод о безопасности нахождения в этой части здания. По его словам, в этом доме, как и в других, где за последние годы были такие происшествия, газовые службы своевременно проверили оборудование, нарушений не выявили..

Версии ЧП

Ранее СК РФ распространил информацию, что приоритетной версией взрыва является умышленное повреждение газового оборудования жильцом квартиры, где был эпицентр взрыва.

Людмила, проживающая в одной из квартир обрушившегося подъезда, рассказала журналистам, что в одной из квартир в эпицентре взрыва, где, как она считает, и произошло ЧП, регулярно собирались большие компании, а хозяин жилого помещения конфликтовал с соседями. Другая жительница дома Татьяна подтвердила ТАСС эту информацию.

Источник в силовых структурах региона рассказал ТАСС, что "у жильца одной из максимально разрушенных квартир были многочисленные приводы в полицию". "Также против него возбуждались дела за хищения и кражи, суд по одному из них должен был состояться в среду, 21 марта", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Свердлова в Ленинском округе Мурманска произошел вечером 20 марта. В результате обрушились конструкции со второго по пятый этаж, разрушены шесть квартир, в той или иной степени пострадали все 20 квартир в первом подъезде.

На месте погиб мужчина 1969 года рождения, позже умерли еще два человека. Двое пострадавших находятся в реанимации, состояние одного из них оценивают как крайне тяжелое. Еще одного пострадавшего выписали из больницы.

Следователи по факту ЧП возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", однако в дальнейшем переквалифицировал дело по части 3 той же статьи из-за того, что в больнице скончался третий пострадавший. Часть 3 статьи 238 УК РФ предусматривает более строгое наказание для виновного лица.