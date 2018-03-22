Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Решение суда об изъятии имущества полковника Захарченко законно и вступило в силу

Происшествия
22 марта, 20:49 дата обновления: 22 марта, 21:28 UTC+3 МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Сам ответчик заявил, что "имущество было отнято у стариков и детей"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко (справа)

Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко (справа)

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение об изъятии в доход государства свыше 9 млрд рублей бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий; оно вступило в законную силу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также
Дмитрий Захарченко

Настоящий полковник. Что можно купить на деньги, приписываемые Захарченко

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил судья.

В ходе судебного заседания представители ответчиков полностью поддержали свои жалобы на решение суда первой инстанции. Адвокат Александр Горбатенко, представляющий интересы Дмитрия Захарченко, обратил внимание суда на то, что суд первой инстанции не учел ряд доказательств.

"Никаких доказательств, подтверждающих тот факт, что это имущество приобретено на средства Захарченко, не представлено. Декларации, которые представлял Захарчекно по месту работы, отражают все имущество, которое имел мой доверитель. В связи с этим я прошу отменить решение суда первой инстанции", - сказал Горбатенко.

Дмитрий Захарченко участвовал в заседании через видеоконференцсвязь. Он заявил о том, что решение суда, по его мнению, также подлежит отмене. "Имущество было отнято у стариков и детей, я не верю в то, что суд мог принять такое решение. Я прошу разобраться в этом и отменить решение суда первой инстанции", - сказал ответчик.

Представитель Генеральной прокуратуры России заявил о том, что жалоба ответчиков не подлежит удовлетворению. "Суд изучил все материалы, решение было принято в соответствии с действующим законодательства, оно не подлежит отмене, а жалоба ответчиков не подлежит удовлетворению", - сказал истец.

Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в федеральный бюджет.

В свою очередь Генпрокуратура представила стенограмму телефонных разговоров родителей Захарченко во время обысков после его задержания. Как говорится в сообщении Генпрокуратуры в телеграм-канале ведомства, она была озвучена прокурором Сергеем Бочкаревым в Мосгорсуде.

Около 8 млрд рублей были обнаружены в ходе обысков в квартире на Ломоносовском проспекте. Мать Захарченко в телефонном разговоре просила отца полковника ехать на Ломоносовский проспект и присутствовать во время обысков. Уже после них они рассуждали, как вернуть "добро". "Подождать, пока это всё они там пересчитывают, <...> а потом явиться всем и сказать: "Дайте наше добро", - советовала мать Захарченко своему мужу.

Всего в квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более $124 млн, почти €1,5 млн и свыше 342 млн рублей. 1 декабря Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры и машино-места, в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей. Позиция Захарченко и других ответчиков состоит в том, что недвижимое имущество было заработано честным трудом, а происхождение наличных средств не установлено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело полковника Захарченко
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
4
Россияне выбрали названия для новейшего оружия
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
"М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей
7
Times: "Лаборатория Касперского" раскрыла американскую программу для слежки в интернете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов