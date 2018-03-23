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Прорвавшиеся на вершину недостроенной телебашни в Екатеринбурге начали спуск

Происшествия
23 марта, 11:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, марта. /ТАСС

Телебашню планируют снести в течение суток

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Жители Свердловской области, которые в пятницу утром прорвались на 220-метровую недостроенную телебашню в Екатеринбурге, начали спуск с нее. Об этом сообщила журналистам Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая находится на месте.

Ранее сообщалось, что в пятницу трое неизвестных прорвались через посты охраны на недостроенную телебашню в Екатеринбурге и поднялись наверх. Еще восемь человек задержаны при попытке проникновения на объект. Телебашня подлежит сносу в течение суток.

"Они начали спуск, он идет хорошо. По моей информации ребята находятся на отметке 90 метров", - сказала Мерзлякова. Она добавила, что никто не будет их арестовывать. "Они попадут в мои руки, ничего с ними не будет", - сказала свердловский омбудсмен.

МВД и администрация города Екатеринбурга не комментируют данную ситуацию. Сейчас в Екатеринбурге минус 4 градуса, облачно, идет снег.

Ранее сообщалось, что снести телебашню планируют 24 марта с 9:00 (7:00 мск) до 11:30 (9:30 мск). На месте башни, как ранее сообщала пресс-служба Уральской горно- металлургической компании (УГМК), построят многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей; уже идет разработка концепции ее возведения с благоустройством прилегающей территории. Инвестором строительства выступает УГМК, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В декабре 2017 года первый этап проекта планировки был согласован администрацией Екатеринбурга, эскизный проект и концепция появятся весной 2018 года.

Недостроенная телебашня высотой 220 метров в центре Екатеринбурга является одним из самых известных объектов в городе. Строительство началось в 1983 году и активно велось до 1989 года. Процесс был заморожен в 1991 году из-за отсутствия финансирования. В апреле 2013 года объект передали в собственность Свердловской области, исключив из перечня федеральных стратегических объектов.

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