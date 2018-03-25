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СК возбудил уголовное дело из-за пожара в ТЦ в Кемерове

Происшествия
25 марта, 14:37 дата обновления: 25 марта, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В результате ЧП погибли четверо детей

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Дело о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, унесшем жизни четверых детей, передано в центральный аппарат СК, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, учитывая тяжесть последствий пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России", - сообщила Петренко.

"Председатель СК России поручил обеспечить тщательное расследование этой трагедии, установив все обстоятельства, повлекшие гибель людей. Кроме того, он дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожарах и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности торгового комплекса", - отметила представитель СК.

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Для расследования уголовного дела в Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий.

 

"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города", - сообщила Светлана Петренко. Вместе с тем, сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка.

Уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже здания. Очаг мог находиться в кинотеатре центра, сейчас там ведется разведка. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Пожар частично локализован, его общая площадь составляет 1500 кв. м.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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