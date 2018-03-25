Спасатели вывели всех посетителей из горящего ТЦ в Кемерово

ТАСС, 25 марта. Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" в Кемерове, где вспыхнул крупный пожар, полностью эвакуирован. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Из ТЦ спасены 20 человек, проведена эвакуация посетителей и персонала. Проводится тушение пожара по 3 номеру сложности", - сказали в ведомстве.

На месте пожара проводятся замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе. Для проведения санитарной эвакуации в готовность приведен вертолет Ми-8 Красноярского Авиационно-спасательного центра МЧС. С посетителями центра на месте пожара работают психологи.

"Всего к тушению пожара от МЧС России привлечены более 230 человек и 50 единиц техники, а также четыре звена горноспасателей", - добавили в пресс-службе.