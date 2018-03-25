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Пучков экстренно созвал рабочую группу правительственной комиссии из-за пожара в Кемерове

Происшествия
25 марта, 16:25 UTC+3 МОСКВА 25, марта. /ТАСС

По предварительным данным, в результате ЧП погибли трое детей и одна женщина

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков проводит экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

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"В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС идет заседание рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет доложено о складывающейся ситуации и принимаемых мерах", - сказал собеседник агентства.

Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже здания торгово-развлекательного центра. Очаг мог находиться в кинотеатре. Из горящего здания эвакуировали свыше 100 человек. Пожар частично локализован, его общая площадь составляет 1500 кв. м.

По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе трое детей и одна женщина, в момент пожара они находились в детской игровой комнате. Еще 26 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.

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