При пожаре в Кемерове погибли как минимум девять детей

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Девять детей числятся среди погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин.

"Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей", - сказал он на заседании оперативного штаба.

Дедюхин добавил, что пропавшими без вести числятся 64 человека.

"По заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека", - сказал он.

Источник в оперативном штабе сообщил, что более 40 детей числятся среди пропавших без вести после пожара в торговом центре.

"Среди тех, чья судьба пока неизвестна родственникам, предварительно, 41 ребенок", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 69 пропавших без вести в результате пожара, жертвами которого, по последним данным, стали 37 человек. Более 40 пострадавших обратились за медицинской помощью, в больницах остаются десять человек. Сообщалось, что открытое горение в ТЦ "Зимняя вишня" ликвидировали на площади 1,5 тыс. кв. м.

Как передает корреспондент ТАСС, родственники пропавших без вести остаются в оперативном штабе, который разместился в школе рядом с ТЦ "Зимняя вишня". В общей сложности собралось около 50 человек. У входа в школу разместили две палатки МЧС. Для родственников пропавших организовали питание, к ним регулярно выходят чиновники и представители МЧС, информируя о ходе тушения пожара.