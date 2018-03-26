Песков: Кремль призвал не забегать вперед с версиями причин пожара в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кремль призывает не забегать вперед с выдвижением причин пожара в Кемерове и определением виновных лиц, а также меры ответственности чиновников за произошедшее.

"Было бы совершенно ошибочно говорить сейчас о каких-то версиях, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего, и неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то".

Отвечая на вопрос о том, могут ли быть претензии к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, не приехавшему на место пожара, Песков заявил, что этот вопрос "совершенно некорректный".

Песков подчеркнул, что в целом системные меры для обеспечения противопожарной безопасности принимаются по всей стране, "и принимаются достаточно жестко". "Но каждый раз нужно говорить о каких-то конкретных причинах. Давайте дождемся, когда будет однозначное понимание причин произошедшей трагедии, а потом будет делать выводы", - отметил представитель Кремля.

В Кремле также пока не комментируют возможность объявления общенационального траура. "Я пока не располагаю такой информацией", - заявил Песков. "Вы знаете, что объявлен траур в Кемеровской области трехдневный", - напомнил он.

Пресс-секретарь также сообщил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет посещения Кемерово. "Если президентом будет принято такое решение, мы вам сообщим", - ответил Песков на вопрос, планирует ли глава государстваприехать в город.

О пожаре

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". На данный момент открытое горение ликвидировано на площади 1,5 тыс. кв. метров, ведется разбор завалов, на месте работают дознаватели, следователи Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), ст. 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.

По последним данным, погибли 64 человека, еще более 40 обратились за медицинской помощью.