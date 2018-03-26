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Красный Крест начал сбор средств для помощи пострадавшим при пожаре в Кемерове

Происшествия
26 марта, 14:08 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 26, марта. /ТАСС

За первый час акции удалось собрать около 100 тыс. рублей

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КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Региональное отделение Российского Красного Креста начало сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Сбор средств для семей погибших и пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" стартовал в Кузбассе. О благотворительном сборе средств объявило Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" в связи с трагедией, произошедшей 25 марта", - говорится в сообщении.

Согласно информации, опубликованной на сайте Красного Креста, за первый час акции удалось собрать порядка 100 тыс. рублей. Банковские реквизиты, по которым можно перевести деньги семьям погибших и пострадавшим, указаны на сайте организации. При переводе необходимо уточнять назначение платежа: "оказание помощи пострадавшим при пожаре".

25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел пожар. По последним данным, погибли более 60 человек, еще более 40 обратились за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело.

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