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Материалы по отравлению в селе Арани в Дагестане направили в правоохранительные органы

Происшествия
26 марта, 17:57 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 26, марта. /ТАСС

Республиканский Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование из-за заболевания дизентерией жителей села

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МАХАЧКАЛА, 26 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Дагестану направило материалы по факту отравления острой кишечной инфекцией жителей села Арани Хунзахского района республики в правоохранительные органы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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С середины марта в Арани 48 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Часть из них выписали, в больнице остаются более 30 человек, большинство из них дети, самому маленькому - полтора года.

"В правоохранительные органы Дагестана направлено постановление "О нарушении санитарного законодательства" для решения вопроса возбуждения уголовного дела в отношении администрации муниципального района "Хунзахский район" по факту групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями [в селе Арани]. В прокуратуру Хунзахского района направлена информация "О неудовлетворительном водоснабжении села Арани" для прокурорского реагирования", - сказал представитель республиканского Роспотребнадзора.

Расследование Роспотребнадзора

По его словам, республиканским Роспотребнадзором в настоящее время по факту заболевания дизентерией жителей села Арани проводится эпидемиологическое расследование, из которого следует, что "вспышка носит водный характер вследствие загрязнения питьевого источника водоснабжения [родника] стоками от... туалета сельской мечети".

По данным Роспотребнадзора, с 14 по 26 марта в инфекционное отделение Хунзахской районной больницы попал 41 больной, из которых 25 - дети до 17 лет. Сейчас в стационаре находится 33 человека.

"В настоящее время в очаге проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Вынесено постановление Главного государственного санитарного врача Дагестана "О проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям против вирусного гепатита А... На 25 марта против вирусного гепатита А иммунизировано 345 человек", - сообщили в ведомстве.

С жителями села, где организовали подвоз доброкачественной воды, проводится усиленная санитарно-просветительная работа. Кроме того, сообщили в управлении, с 20 марта в Арани приостановили занятия в детских образовательных учреждениях.

Ранее ТАСС сообщал, что в Арани более 300 детей уже прошли вакцинацию от гепатита А. Кроме того, иммунопрофилактику в виде сиропов и таблеток прошли более 400 несовершеннолетних.

На контроле минздрава

Как сообщила ТАСС в понедельник представитель министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева, ситуацию со вспышкой острой кишечной инфекции в Арани на постоянном контроле держит временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, по просьбе которого из фонда обязательного медицинского страхования выделят порядка 600 тыс. рублей на дополнительную закупку медикаментов и растворов.

Представитель минздрава региона рассказала, что первые пациенты с признаками отравления стали поступать в районную больницу 14 марта и на сегодня в больнице остаются 37 человек, в том числе 21 ребенок. По оценкам врачей, состояние их удовлетворительное. Тяжелых форм заболевания не зарегистрировано, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, в наличии имеются все необходимые лекарственные препараты, сообщила она. Муртазалиева добавила, что для проведения консультаций и оказания помощи коллегам в районную больницу направлены врачи Республиканской инфекционной больницы.

Подачу воды в селе возобновят после лабораторного подтверждения безопасности и качества питьевой воды, заключила Муртазалиева.

Прокурорская проверка

В связи с массовым отравлением в Арани республиканская прокуратура провела проверку. В надзорном ведомстве Дагестана сообщили, что в работе администрации Хунзахского района выявили "существенные нарушения закона".

По предварительным данным, причиной массового заболевания граждан послужило употребление воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Изложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении ответственными работниками администрации района своих обязанностей при обеспечении водоснабжения населенного пункта. В связи с этим прокуратура в адрес администрации района внесла представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших, говорится в сообщении.

Заместитель главы Хунзахского района Шамиль Аммаев ранее рассказал ТАСС, что причиной вспышки инфекции предварительно мог стать туалет, расположенный рядом с источником воды. По его словам, в селении проводится вся необходимая санитарная обработка и принимаются меры, чтобы не допустить таких вспышек в дальнейшем.

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