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Почти 40 жителей дагестанского селения Арани остаются в больнице из-за кишечной инфекции

В стране
24 марта, 12:30 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 24, марта. /ТАСС

По предварительным данным, причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды

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МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Сорок восемь человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией в селении Арани Хунзахского района Дагестана. Часть из них выписали, в больнице остаются 36 человек, большинство из которых дети, сообщил в субботу ТАСС и. о. главного врача Хунзахской центральной районной больницы Зайнулабид Зайнулабидов.

Ранее сообщалось, что с 16 марта более 30 человек, большинство из которых дети, госпитализировали с острой кишечной инфекцией в селении Арани. По оценкам врачей, их состояние удовлетворительное. По предварительным данным, причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды. Тяжелых форм заболевания не зарегистрировано.

"36 пациентов всего (остаются в больнице), <…> детей - 21, самому маленькому 1,5 года. Со вчерашнего дня после 16:00 у нас поступлений нет, <…> тяжелых нет. Выписали 12 человек (кроме 36 человек, оставшихся в больнице). Нас обеспечили лекарствами, физрастворы привезли, развернули еще 30 коек, вакцинации людям делаем", - сказал он, добавив, что сегодня выписывать никого не будут, а всего поступило 48 человек.

Возможная причина

Как рассказал ТАСС заместитель главы Хунзахского района Шамиль Аммаев, причиной вспышки инфекции предварительно мог стать туалет, расположенный рядом с источником воды.

"Там был туалет построен рядом с источником воды. И вот в этом туалете сейчас делаются ремонтные работы, канализация оттуда выводится, <…> дня три-четыре закрыт этот туалет, прекращена подача воды туда, насосы все выключены. Этот резервуар, где накапливается вода, <…> под мостом он находился, а туалет - выше, возле мечети. <…> В горах же как делается - шамбо, через это шамбо все, видимо, просачивалось", - пояснил он.

По его словам, сейчас в селении проводятся вся необходимая санитарная обработка и предпринимаются меры, чтобы не допустить в дальнейшем таких вспышек инфекций. "Очищается, все обрабатывается, дезинфицируется хлоркой, работает техника", - добавил он.

Для жителей села организовали подвоз питьевой воды, проведена дезинфекция водопроводных сетей. Подача воды возобновится после лабораторного подтверждения безопасности и качества питьевой воды. "Людям подается вода в бочках. На три части разделили, три бочки в разных районах села", - сказал Аммаев.

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