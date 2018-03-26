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Посетителей ТРЦ, расположенного рядом с горящим домом в Грозном, эвакуировали

Происшествия
26 марта, 19:35 дата обновления: 26 марта, 19:54 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 26, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что пожар произошел на чердаке жилого дома в центе города

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ГРОЗНЫЙ, 26 марта. /ТАСС/. Посетителей торгово-развлекательного центра "Гранд парк", расположенного рядом с домом в Грозном, где горит чердачное перекрытие, эвакуировали, сообщили ТАСС в администрации ТРЦ.

Как передает корреспондент ТАСС, из торгового центра вывели людей. Магазины закрыли по инициативе руководства ТРЦ, пояснили в администрации.

Пожару присвоен второй ранг, сообщили ТАСС в Южном региональном центре МЧС России. "Произведена эвакуация населения. На месте работают 12 единиц техники, 80 человек личного состава", - пояснили в пресс-службе ЮРЦ МЧС России.

Как передает корреспондент ТАСС, на место прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров. Горящая многоэтажка оцеплена по периметру. В Центре медицины катастроф республики сообщили, что на место происшествия выехали четыре бригады медиков.

Пожар произошел в понедельник вечером на чердаке жилого дома в центе Грозного. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.

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