В КПРФ предложили создать парламентскую комиссию по расследованию трагедии в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Депутаты КПРФ предложили создать парламентскую комиссию по расследованию трагедии, произошедшей 25 марта в Кемерове. Об этом во вторник сообщил журналистам первый замруководителя фракции Николай Коломейцев.

"Мы считаем, что необходимо создание парламентской комиссии, которая бы всесторонне изучила произошедшее с точки зрения фактологии, с точки зрения несовершенства законов, с точки зрения виновности должностных лиц", - сказал он, подчеркнув, что в этой ситуации коммунисты считают необходимым провести "именно парламентское расследование".

"На сегодняшнем заседании [в повестке] отсутствует пункт о постановлении об организации комиссии по парламентскому контролю. Мы такое предложение будем вносить", - заявил коммунист.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. В регионе объявлен трехдневный траур.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных трое детей.