Путин заверил, что виновных в трагедии в Кемерове не будут прикрывать

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что все виновные в трагедии в Кемерове ответят, прикрывать никого не будут. "Все, кто должен отвечать, все ответят", - заявил он во вторник на встрече с инициативной группой граждан, которая происходила в холле морга местной медико-санитарной части.

Жители подняли вопрос о том, что все в регионе происходит в ведении губернатора Амана Тулеева, и спросили, не планируется ли его отставка.

"Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода. <...> Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе - нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", - заверил президент. Не стоит сразу "назначать" виновных. Для установления истины работают следователи, сказал президент. "Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается", - подчеркнул Путин.

"Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения - как из фабрики сделать развлекательный центр? Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе", - заверил Путин.

Президент также отметил, что основной вопрос в том, что таких объектов в стране может быть много.

"Сейчас начали смотреть. <...> А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей. Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят", - сказал он.