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Пострадавший при пожаре в Кемерове ребенок пришел в сознание

Происшествия
27 марта, 10:57 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик выпрыгнул из окна, чтобы спастись из горящего здания

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КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Пострадавший при пожаре в торговом центре в Кемерове ребенок пришел в сознание и отключен от апппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила во вторник министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Ранее министр сообщила, что мальчик, чтобы спасись из горящего торгового центра, выпрыгнул из окна. У ребенка множественные травмы, он находился на аппарате ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое с положительной динамикой.

"Пострадавший в результате пожара в Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений", - приводит пресс-служба слова министра.

Она отметила, что проведены консилиумы с ведущими специалистами - детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем.

"Ребенку оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь в многопрофильной детской больнице г. Кемерово", - добавила министр.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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