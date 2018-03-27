Пострадавший при пожаре в Кемерове ребенок пришел в сознание

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Пострадавший при пожаре в торговом центре в Кемерове ребенок пришел в сознание и отключен от апппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила во вторник министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Ранее министр сообщила, что мальчик, чтобы спасись из горящего торгового центра, выпрыгнул из окна. У ребенка множественные травмы, он находился на аппарате ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое с положительной динамикой.

"Пострадавший в результате пожара в Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений", - приводит пресс-служба слова министра.

Она отметила, что проведены консилиумы с ведущими специалистами - детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем.

"Ребенку оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь в многопрофильной детской больнице г. Кемерово", - добавила министр.