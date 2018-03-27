Захарова надеется, что все виновные в трагедии в Кемерове будут наказаны

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова начала во вторник свое выступление на деловом форуме Synergy Women Forum со слов соболезнования в связи с трагедией в Кемерове.

"Мы всей семьей смотрели новостные эфиры, а когда засыпали у нас все подушки были мокрые, - призналась дипломат. - Сегодня все утро я читаю новости, смотрю телевизор, и я очень хочу, чтобы люди знали, что это не только их боль, но и боль каждого из нас".

"Это страшная трагедия, и я хочу, верю и надеюсь, что каждый, кто имел какое-либо отношение к этому преступлению, будет найден и наказан", - сказала Захарова.

По ее словам, для каждой женщины, которая много работает, очень важно ощущение того, что ее ребенок останется в безопасности. "Кемерово, мы с вами", - сказала дипломат.

Она также призналась, что из-за событий в Кемерове хотела отказаться от участия в форуме, однако поменяла свое решение, когда узнала, что часть средств, собранных организаторами, будет переведена на помощь пострадавшим.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 погибших, в том числе 13 детей. С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур, в городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.