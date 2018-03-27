Суд принял четыре ходатайства об аресте фигурантов дела о гибели людей в ТЦ в Кемерове

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерово во вторник рассмотрит четыре ходатайства следствия об аресте фигурантов уголовного дела о гибели 64 человек на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Поступили четыре материала. Сейчас они у председателя суда. Предварительно, рассмотрение будет идти в двух залах одновременно", - сказал собеседник агентства.

Следователи пригласили на процесс около десяти родственников погибших в ТЦ "Зимняя вишня".

Ранее СК сообщал о задержании пяти человек. Среди них технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре, предположительно, отключил систему оповещения.

Пожар произошел 25 марта в Кемерово на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.