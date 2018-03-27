В результате пожара в ТЦ в Кемерове пострадали 25 детей

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове пострадали 25 детей.

Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.

"Среди 68 пострадавших 25 - дети. Трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства, отметив, что в основном у них отравление продуктами горения. Самому младшему из пострадавших детей нет еще и трех лет.

В результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На данный момент 25 погибших опознаны, в том числе 13 детей.