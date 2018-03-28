Следователи встретились с родственниками погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Следователи центрального аппарата Следственного комитета РФ встретились с родственниками погибших, а также с пострадавшими при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Были приняты заявления и даны ответы на все поступившие вопросы", - сказала она.

В ближайшую субботу председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на месте проинспектирует ход расследования уголовного дела и также встретится с родственниками погибших и с пострадавшими.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.