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Следователи встретились с родственниками погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове

Происшествия
28 марта, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Сотрудники СК приняли заявления, а также ответили на вопросы

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Следователи центрального аппарата Следственного комитета РФ встретились с родственниками погибших, а также с пострадавшими при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Были приняты заявления и даны ответы на все поступившие вопросы", - сказала она.

В ближайшую субботу председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на месте проинспектирует ход расследования уголовного дела и также встретится с родственниками погибших и с пострадавшими.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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