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Тулеев: неизвестные сообщают о лжеминировании шахт Кузбасса

Происшествия
28 марта, 11:32 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

Глава региона отметил, что оперативные службы пока не могут отследить эти звонки

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YouTube/Пресс-служба АКО

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании шахт "Юбилейная", "Антоновская" и "Полосухинская" в Кемеровской области. Проверки показали, что сигналы были ложными. Все это происходит в дни траура, объявленного в регионе по жертвам пожара в ТЦ "Зимняя вишня", заявил в среду губернатор Аман Тулеев в обращении к жителям Кузбасса.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Шахта "Юбилейная", два раза анонимные звонки: "Шахта заминирована"... Мы (в таком случае - прим. ТАСС) обязаны шахтеров поднимать. Мы знаем, что это анонимный звонок, но обязаны. Только подняли, спускаем, только спустили - снова: "Шахта заминирована", - сказал Тулеев, добавив, что аналогичная ситуация имел место с шахтами "Антоновская" и "Полосухинская".

Губернатор отметил, что оперативные службы пока не могут отследить эти звонки. "Откуда-то идет. В Джакарте, в Индонезии, он откуда-то там звонит", - сказал глава Кузбасса.

По мнению главы региона, анонимы делают это, чтобы озлобить людей. "Ну, попробуй: оделся, пошел в шахту, только спустился - подняли. Ну, какое настроение у людей?" - отметил Тулеев.

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Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб в ночь на среду проверили помещения двух кафе, торгового центра и бара в Кемерове после сообщений о минировании. Все вызовы оказались ложными.

25 марта в Кемерове произошел пожар, который унес жизни 64 человек.

В связи с гибелью людей при пожаре президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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