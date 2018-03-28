Следствие просит суд арестовать на два месяца арендатора сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Следствие просит Заводский районный суд Кемерова арестовать на два месяца арендатора торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок. Ее обвиняют в оказании небезопасных услуг, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу удовлетворить ходатайство о заключении Судденок под стражу на один месяц 29 суток", - сказал представитель СК. Он отметил, что, находясь на свободе, Судденок может скрыться от следствия, препятствовать эффективному расследованию или оказать давление на свидетелей.

Согласно зачитанному судьей рапорту СК, по делу привлечено 49 потерпевших. В материалах следствия приводятся показания свидетелей о том, что 10 марта пожарная сигнализация срабатывал несколько раз, проводилась проверка системы, и 12 марта обслуживавшая пожарную систему компания "Системный интегратор" сообщила, что проблема устранена. Пожар внезапно начавшийся в батутной комнате на четвертом этаже здания, быстро распространялся. "Началась эвакуация, сигнализация не сработала, поэтому на нижних этажах люди спокойной гуляли", - говорится в показаниях одного из свидетелей.

Следствие полагает, что фактически инструктажи по пожарной безопасности в ТЦ не проводились. Судденок обязана была обеспечить своевременное информирование посетителей о пожаре, но сигнализация не работала. При этом в показаниях гендиректора компании-собственника ТЦ - Кемеровского кондитерского комбината сообщается, что в здании было пять эвакуационных выходов с лестницами, доступ к которым осуществлялся только по специальному чипу, но после срабатывания пожарной сигнализацией, двери должны были открыться автоматически.