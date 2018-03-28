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Следствие просит суд арестовать на два месяца арендатора сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

Происшествия
28 марта, 11:56 дата обновления: 28 марта, 12:14 UTC+3

Надежда Судденок обвиняется в оказании небезопасных услуг

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Надежда Судденок

Надежда Судденок

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Следствие просит Заводский районный суд Кемерова арестовать на два месяца арендатора торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок. Ее обвиняют в оказании небезопасных услуг, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу удовлетворить ходатайство о заключении Судденок под стражу на один месяц 29 суток", - сказал представитель СК. Он отметил, что, находясь на свободе, Судденок может скрыться от следствия, препятствовать эффективному расследованию или оказать давление на свидетелей.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Согласно зачитанному судьей рапорту СК, по делу привлечено 49 потерпевших. В материалах следствия приводятся показания свидетелей о том, что 10 марта пожарная сигнализация срабатывал несколько раз, проводилась проверка системы, и 12 марта обслуживавшая пожарную систему компания "Системный интегратор" сообщила, что проблема устранена. Пожар внезапно начавшийся в батутной комнате на четвертом этаже здания, быстро распространялся. "Началась эвакуация, сигнализация не сработала, поэтому на нижних этажах люди спокойной гуляли", - говорится в показаниях одного из свидетелей.

Следствие полагает, что фактически инструктажи по пожарной безопасности в ТЦ не проводились. Судденок обязана была обеспечить своевременное информирование посетителей о пожаре, но сигнализация не работала. При этом в показаниях гендиректора компании-собственника ТЦ - Кемеровского кондитерского комбината сообщается, что в здании было пять эвакуационных выходов с лестницами, доступ к которым осуществлялся только по специальному чипу, но после срабатывания пожарной сигнализацией, двери должны были открыться автоматически.

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